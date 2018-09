Effondrement d'un pont à Gênes : la ville panse ses plaies

C'est une épée de Damoclès au-dessus de la ville. La portion du viaduc autoroutier encore en place après le drame du 14 août dernier menace toujours de s'effondrer. Construit à la fin des années 60, le pont Morandi s'est écroulé, emportant avec lui de nombreux véhicules et faisant 43 morts et de nombreux blessés. Un drame qui a profondément touché toute l'Italie.

"Notre vie s'est arrêtée à ce moment-là"

Pour les riverains "expropriés" qui n'ont toujours pas pu regagner leur maison, la situation est particulièrement difficile à vivre. Encore traumatisés, ils partagent leurs repas sous une petite tente, non loin du pont. "Notre vie s'est arrêtée à ce moment-là. C'est tout ce qu'on avait, nous n'avons plus rien", explique l'une d'entre eux. 600 personnes vivent toujours à l'hôtel ou chez des amis et ne savent toujours pas de quoi sera fait leur avenir.

