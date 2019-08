Disparition de Simon Gautier en Italie : les secouristes intensifient les recherches

Des drones ont survolé les falaises et sentiers de Policastro Bussentino (Italie) toute la journée du dimanche 18 août à la recherche du moindre indice permettant de localiser Simon Gautier, Français de 27 ans parti en randonnée et qui n'a plus donné signe de vie depuis vendredi 9 août.

150 personnes mobilisées

150 hommes sont mobilisés pour un quadrillage quasi militaire de la zone de recherche au-dessus de la plage de la Molara, le dernier lieu où Simon Gautier a été vu de manière quasi certain.À chaque doute, des secouristes sont dépêchés sur place pour une vérification physique approfondie. Des heures de marche à fort dénivelé pour notamment couvrir des zones non explorées, où les téléphones ne passent pas. En fin d'après-midi, un hélicoptère survole la zone qui semble plus que jamais être l'épicentre des recherches. Les amis de Simon Gautier, eux aussi présents, continueront inlassablement leurs efforts jusqu'à trouver leur comparse, dont le portable ne répond plus depuis plusieurs jours.

