Simon Gautier, le randonneur francais disparu en Italie, a été retrouvé mort

: Les sauveteurs ont d’abord trouvé des traces de sang sur des rochers. Ils l'ont ensuite fait analyser et ont constaté qu'il s'agissait bien de celui de Simon Gautier. Les sauveteurs ont ensuite découvert une petite crevasse profonde où était son corps.

: La mère de Simon Gautier confirme à France 2 que le corps de son fils a été retrouvé au fond d’un ravin par des chasseurs alpins secouristes.

: Vous êtes très nombreux à nous demander si Simon Gautier a été retrouvé mort en Italie. Plusieurs médias italiens comme Le Corriere della Serra et La Repubblica l'affirment. A la minute où je vous écris ce message, nous n'avons pas encore eu confirmation de cette information. Je vous tiendrai informés dans ce direct.

: @emilie @Isabelle Simon Gautiern'a toujours pas été retrouvé. "Tous les sentiers qui pouvaient être parcourus à pied ont été inspectés. Désormais l'essentiel des recherches est du fait des experts", a expliqué un responsable des forces de l'ordre à l'AFP. Les secouristes ont retrouvé des traces de sang au bord de l'un des sentiers et des analyses étaient en cours pour déterminer s'il s'agit de celui de Simon Gautier.





: Bonsoir franceinfo. Toujours pas de nouvelles au sujet de Simon Gautier ? Neuvième nuit avec des fractures. Je compatis à l'inquiétude de ses proches.

: Des nouvelles des recherches pour tenter de retrouver Simon Gautier ?

: "On est déterminés. On est là et on va le retrouver." Des amis de Simon Gautier, disparu vendredi dernier lors d'une randonnée au sud de Naples, ont lancé ce matin une cagnotte pour financer leurs recherches sur place. Franceinfo a interrogé Héloïse, une amie de l'étudiant français qui s'est rendue sur les lieux de sa disparition.









: Les amis du Français âgé de 27 ans, qui a disparu le 9 août dernier au cours d'une randonnée dans le sud de l'Italie, ont lancé ce matin une cagnotte en ligne pour aider aux financement des recherches. En moins de deux heures, ils ont récolté près de 1 200 euros.

: Selon le correspondant de France Télévisions à Rome, Alban Mikoczy, le périmètre des recherches pour tenter de retrouver Simon Gautier était hier matin "supérieur à 150 km2", et a été "divisé par cinq" dans la journée, grâce à de nouvelles données sur le périple du Français. Explications en images :



: Bonjour @Flora, le Français de 27 ans, disparu le 9 août dernier lors d'une randonnée dans le sud de l'Italie, reste toujours introuvable. De "nouvelles équipes de secours alpin" étaient attendues sur place hier, et de nouvelles données sur le périple du jeune homme ont permis aux secours de réduire le périmètre des recherches. Selon ses amis, Simon Gautier est parti avec "de l'eau et des vivres pour pouvoir survivre plus de quinze jours", ce qui permet à ses proches de garder espoir.

: Des nouvelles de Simon Gautier ?

Les proches de l'étudiant français, disparu le 9 août lors d'une randonnée dans le sud de l'Italie, gardent espoir. Les secours ont réduit le périmètre des recherches grâce de nouveaux détails sur son périple. Ses amis pensent qu'il est parti avec "de l'eau et des vivres pour pouvoir survivre plus de quinze jours".





