Disparition de Simon Gautier en Italie : le Français demeure toujours introuvable

Disparu depuis le vendredi 9 août, Simon Gautier reste introuvable. Le Français de 27 ans avait lancé un appel de détresse aux secours italiens, déclarant avoir les deux jambes cassées. "Ça fait 150 personnes qui se sont aujourd’hui succédé pour essayer de rechercher la trace de Simon Gautier dans ce massif particulièrement touffu qui est juste au-dessus de la mer, au-dessus de la plage de Molara où on a perdu la trace de Simon Gautier le vendredi matin (9 août)", développe Alban Mikoczy, envoyé spécial à Policastro (Italie).

Les secours restent mobilisés

Malgré l'absence de signe de vie du randonneur, les secours restent mobilisés et gardent espoir après l'apparition de nouveaux éléments samedi 17 août. "Des opérations d'importance avec notamment des hélicoptères, avec des drones, avec des équipes cynophiles. Ce qui est sur, c'est que la course contre la montre qui est en cours depuis maintenant quelques jours continue, mais que très clairement les enquêteurs et les forces italiennes mettent le maximum de moyens dans cette recherche", conclut Alban Mikoczy.

Le JT

Les autres sujets du JT