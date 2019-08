Italie : le Mouvement 5 étoiles s'allie avec la gauche pour contrer Salvini

Oublié l'alliance avec le parti d'extrême droite de la Ligue. Pour rester au gouvernement, le Mouvement 5 étoiles vire à gauche et a décidé de sceller un pacte avec le Parti démocrate. Mercredi 28 août, "nous avons annoncé au président de la République que nous avions un accord politique avec le Parti démocrate afin que Giuseppe Conte puisse à nouveau être choisi comme chef du gouvernement et former un gouvernement durable", a insisté Luigi Di Maio, leader du Mouvement 5 étoiles.

Salvini perd tout

Giuseppe Conte se succédera donc à lui-même dès jeudi. Après des phrases assassines, le centre gauche amorce son retour au gouvernement quitte à ce que cela se fasse avec des populistes. Un consensus autour de Giuseppe Conte afin d'écarter Matteo Salvini, le patron de la Ligue qui a déclenché cette crise politique pour avoir le pouvoir et qui en sort grand perdant.