Italie : l'alliance 5 étoiles-Parti démocrate peut-elle durer ?

Mouvement 5 étoiles et Parti démocrate : l'alliance la carpe et du lapin. "C'est une alliance très fragile qui semble se dessiner ce soir, une alliance entre d'un côté le mouvement populiste 5 étoiles et de l'autre la gauche démocrate. Les deux ennemis jurés d'hier qui vont devoir s'asseoir à la même table pour discuter d'un programme commun", analyse Stéphanie Perez en direct de Rome (Italie).

Salvini en embuscade

Ce ne sera "pas simple quand on sait que tout ou presque les oppose : la question du sens des institutions, la question européenne. Giuseppe Conte va devoir composer son équipe et ce ne sera pas simple non plus quand on sait que ce mariage de raison crée des remous au sein des deux partis", ajoute la journaliste de franceinfo. "Mais cette alliance n'a pas le droit à l'erreur parce que c'est la croissance italienne qui est en jeu. Et Matteo Salvini attend en embuscade la moindre erreur, la moindre crise pour provoquer les nouvelles législatives qu'il attend", conclut Stéphanie Perez