Crise énergétique : couper le feu pendant la cuisson des pâtes pour économiser

France 2

L’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses implications sur l’approvisionnement en gaz des pays européens a poussé les états du Vieux Continent à rechercher des économies. En Italie, le mode de cuisson des pâtes pourrait être une piste de sobriété.

Dans le contexte de hausse fulgurante des prix de l’énergie partout en Europe, toutes les astuces pour économiser sont bonnes. Au cœur des discussions en Italie, la cuisson "passive" des pâtes. Elle consiste à couper le feu ou les plaques au bout de deux minutes et laisser le couvercle pour garder la chaleur. Les pâtes auraient la même texture et la même saveur. Le premier à l’avoir proposé, c’est Giorgio Parisi, prix Nobel de physique italien. Barilla, le plus grand fabricant de pâtes, a repris cette idée en inventant un gadget à poser sur le couvercle pour avertir quand la température est idéale.

Aucune différence de goût ni de texture

La version passive n’a rien de nouveau, c’est une vieille recette qui divise les Italiens. "Je n’ai pas essayé, mais je ne veux pas en entendre parler", affirme une Transalpine. Pour le chef Nicola Marchesani, qui a fait l’expérience des deux cuissons, il n’y a aucune différence entre ces deux techniques. "C’est logique, c’est de la chimie, les cuisiniers le savent", avance-t-il. D’après certaines études, ce mode de cuisson permettrait d’économiser jusqu’à 47 % d’énergie. Avec une consommation moyenne de 23 kilos de pâtes par an et par habitant, ce petit geste pourrait faire une différence.