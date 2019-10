Chauffage : les ramoneurs croulent sous les demandes

Plus de 60 demandes de rendez-vous par jour, de septembre à novembre, la saison du ramonage bat son plein. Le planning des interventions déborde. "C’est le gros pic avant la remise en route. Là cette semaine il y a un coup de froid, et les gens qui ont oublié de faire leur ramonage nous appellent au plus vite", explique Benjamin Lebrun, gérant chez Lebrun Fils dans le Pas-de-Calais. "J’ai déjà faire le ramonage un peu en retard, il y avait un retour de la fumée dans la maison", confie ainsi Mickaël Dumetz, client de la société.

Le ramonage, à faire 2 fois par an

Un ramonage demande du temps : comptez une bonne demi-heure. "On passe un hérisson directement dans le conduit, jusqu’en sortie, c’est-à-dire au chapeau d’évacuation de fumée". Le technicien vérifie ensuite que le hérisson est bien arrivé en haut du conduit : "Ça me permet de me dire que le conduit n’est pas obstrué en sortie d’évacuation de fumée, et je peux continuer ma phase de ramonage". Il reste en effet la dernière étape : le ramoneur va gratter les parois du conduit. Cela permet d’enlever les 30% de suie restante. La préfecture des Hauts-de-France impose aux habitants d’effectuer deux ramonages par an.

