C'est ma maison. Pensez à ramoner votre cheminée avant l’hiver !

Bientôt l'hiver et les longues soirées au coin du feu...Pensez au ramonage des cheminées (MAXPPP)

L'hiver arrive et il est bon de penser à ramoner la cheminée avant les longues soirées au coin du feu. Charlie Cailloux, conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr, nous rappelle qu'avant de mettre la première bûche, des précautions indispensables sont à prendre !

C'est une question de sécurité !

Pendant la période de chauffe, le conduit de la cheminée s’encrasse avec la suie et les goudrons qui s’accumulent. Le risque, c’est que ces dépôts prennent feu et enflamme tout le conduit. En plus d’un risque d’incendie, il y a un risque d’intoxication au monoxyde de carbone. Ce gaz incolore, inodore et toxique est responsable d’une centaine de décès chaque année en France. De manière plus prosaïque, le ramonage permet d’améliorer la consommation d’énergie parce qu’il permet un meilleur tirage de la cheminée.

Faut-il obligatoirement passer par un professionnel ou peut-on faire le ramonage soi-même ?

Il est indispensable de passer par un professionnel, c’est le règlement sanitaire départemental qui le prévoit. Ce professionnel doit être certifié par un organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Vous pouvez également vérifier que l’entreprise est bien inscrite au registre du commerce et des sociétés ou auprès de la chambre des métiers. Le règlement sanitaire prévoit aussi le plus souvent que le ramonage de la cheminée doit être réalisé deux fois par an dont une fois pendant la période de chauffe.

En quoi consiste un ramonage ? Il existe des bûches de ramonage dans le commerce

Oui, elles peuvent être utilisées en complément mais elles ne remplacent en aucun cas un ramonage mécanique réalisé par un professionnel ; un ramonage mécanique, c’est-à-dire le passage d’une brosse métallique, qu’on appelle un hérisson, dans le conduit de cheminée pour décrocher toutes les saletés. La prestation vous coûtera entre 50 et 80 euros, et après avoir fait son travail, ce professionnel doit vous remettre un certificat de ramonage.

Est-ce que je dois envoyer le certificat de ramonage à mon assureur ?

Non, il faut le conserver, il pourra vous être demandé par votre assurance en cas de sinistre. Si vous n’avez pas ce document, l’assurance pourra réduire voire, exclure l’indemnisation. Et votre responsabilité pourra être engagée !

Lorsque le logement est en location, qui du propriétaire ou du locataire doit prendre en charge le ramonage ?

Lors de l’entrée dans les lieux, le propriétaire doit fournir au locataire un logement en bon état d’usage et d’entretien et donc, une cheminée ramonée. Par la suite, pendant la location, c’est le locataire qui doit procéder régulièrement au ramonage.

Notez aussi que le propriétaire-bailleur doit également installer un détecteur de fumée dans les logements qu’il loue. Là encore, il s’agit de prévenir les incendies et les intoxications au monoxyde de carbone.