Budget italien : une potion amère pour l'Europe

L'Italie et Bruxelles seraient-ils en plein divorce ? L'Union européenne voit d'un très mauvais œil le projet de budget italien, construit sur un déficit qui s'élève à 2,4% du PIB. Pour cause, les promesses électorales de l'alliance populiste et nationalistes coûtent cher. Dans la soirée du jeudi 27 septembre, Luigi Di Maio était apparu sur le balcon du palais Chigi (Rome), où il avait été acclamé par ses partisans. Il avait réussi à imposer deux mesures symboliques : l'abaissement de l'âge légal de la retraite à 62 ans et un revenu universel pour toutes les familles.

Bruxelles tire la sonnette d'alarme

Des mesures extrêmement coûteuses, accueillie avec froideur par les institutions européennes. Elles font notamment remarquer au ministre italien des Finances Giovanni Tria que sa dette est déjà hors de contrôle. "La dépense publique peut rendre populaire à court terme. Mais, à la fin, il faut dire la vérité aux Italiens. Qui paie ?", s'interroge le commissaire européen aux affaires Européennes Pierre Moscovivici.

