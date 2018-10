Budget italien : faut-il s'inquiéter ?

Alors que le gouvernement italien a tenu une réunion sur son budget mardi 2 octobre, la journaliste Alexandra Bensaïd fait le point sur le plateau de France 2. L'Italie pourrait-elle devenir la nouvelle Grèce ? "Nous n'en sommes pas là", rassure la journaliste. "La Grèce en 2008, ça c'était la crise ! Plus personne ne voulait financer les Grecs avec leur déficit à 13% du PIB et il y avait des risques de contagion au Portugal et en Espagne. Pour l'Italie aujourd'hui, certes la dette est très lourde et le déficit va déraper en 2019 mais il resterait encore sous la barre es 3% et le chef du gouvernement assure que ce déficit va baisser de nouveau dès 2020. Donc la situation est en train de s'apaiser", assure Alexandra Bensaïd.

Le projet finalisé présenté d'ici 10 jours

Malgré quelques inquiétudes, inutile donc, de s'inquiéter. "Le gouvernement veut rassurer mais pour les investisseurs, il va falloir sortir du flou. La coalition populiste veut dépenser et secouer les règles de Bruxelles. C'est ce qu'attendent les électeurs". Selon la journaliste, la question à poser, c'est : "Est-ce qu'un revenu universel, est-ce qu'une baisse des impôts pour les professions libérales ranimera la croissance ?". Pour l'instant, il demeure encore "trop peu de détails" mais d'ici dix jours, le projet finalisé devrait être transmis à Bruxelles. "Ensuite on aura les agences de notation qui vont réagir et qui dégraderont ou pas l'Italie et là, ce sera un moment clé pour la zone euro", conclut Alexandra Bensaïd.

