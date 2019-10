Alpes-Maritimes : ruée sur les cigarettes italiennes

Vendredi 1er novembre, le prix du paquet de cigarettes va augmenter de 50 centimes en moyenne, de quoi inciter les frontaliers à parcourir plusieurs kilomètres afin d'acheter des cigarettes dans le pays d'à côté, comme dans les Alpes-Maritimes. À Menton, l'Italie et ses cigarettes à prix réduit ne sont pas loin, et le dernier bureau de tabac de la ville n'est pas très fréquenté. "Plus ils augmentent, plus les clients partent en Italie. On est juste à côté", constate Stéphane Haddar, buraliste.

30 à 50% moins chers

À quelques centaines de mètres, tous les week-ends c'est la ruée. "La cartouche, elle fait 57 euros, en France elle fait 80. Avec l'augmentation ça va faire plus. C'est pour ça que je viens en Italie", justifie une fumeuse. Avec des paquets de 30 à 50% moins chers, l'Italie fait figure d'Eldorado pour les fumeurs des Alpes-Maritimes depuis des décennies. Certains buralistes italiens ont même augmenté la surface de leur magasin pour satisfaire l'affluence française.

