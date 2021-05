Une arbitre de football transgenre, une première en Israël

Un pas de plus vers l'égalité pour tous. Sapir Berman est devenue lundi soir la première arbitre de football transgenre du championnat israélien en arbitrant son premier match sous sa nouvelle identité. Sapir Berman avait annoncé fin avril lors d'une conférence de presse qu'elle changeait d'identité sexuelle et de prénom.

Israël: Sapir Berman, première arbitre professionnelle transgenre au monde pic.twitter.com/TpNPPBfp3T — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) April 27, 2021

"Je fais ce processus pour moi"

Agée de 26 ans, Sapir Berman qui arbitre depuis 2011 dans le championnat israélien sous son nom précédent, a été accueillie au stade Ofer de Haïfa sous les applaudissements de la foule mais aussi de sifflets. Un supporter portait un panneau sur lequel on pouvait lire "Sapir, on est tous avec toi".

Le match qui opposait Hapoel Haïfa et Beitar Jérusalem, respectivement 9e et 10e du championnat, s'est terminé par la victoire du club de Haïfa sur le score de 3 à 1. "Je ne sais pas si je suis une pionnière ou la première à faire ça, je fais ce processus pour moi", a-t-elle affirmé lors de cette conférence de presse. Elle a confié avoir reçu des menaces mais aussi beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux et de la part de ses collègues.

"Un processus historique pour le football israélien"

Pour Ronit Tirosh, présidente de l'Union des arbitres israéliens, "Sapir est courageuse et entame un processus historique pour le football israélien".

L'Etat hébreu est considéré comme en avance sur la défense des droits de la communauté LGBT, il reconnaît par exemple les mariages gays effectués à l'étranger. La chanteuse transgenre israélienne Dana International avait remporté l'Eurovision en 1998, provoquant la colère des intégristes religieux. Star de la communauté homosexuelle internationale, Dana International, de son vrai nom Sharon Cohen, avait marqué l'histoire du concours international de la chanson.

Dans le monde du football, Sapir Berman n'est pas la seule arbitre qui a pu s'affirmer sous une autre identité. En 2018, la transgenre Lucy Clark a arbitré pour la première fois un match de football féminin en Angleterre. Anciennement appelée Nick, elle a déjà arbitré plusieurs matchs de football masculins au Royaume-Uni, lorsqu'elle avait encore son identité masculine.