Reportage "J’essaie de convaincre tous mes amis de manifester" : en Israël, les militants contre la réforme de la justice redoublent d’efforts

Une partie de la réforme judiciaire, qui divise le pays, doit être votée lundi. Une journée déterminante et symbolique de cette crise qui déchire Israël depuis sept mois.

Ne rien lâcher jusqu'au vote. En Israël, la contestation contre le gouvernement Benyamin Netanyahou, qui vient de sortir de l'hôpital, et son projet de réforme judiciaire s'est intensifiée considérablement ces derniers jours. Elle devrait atteindre son pic lundi 24 juillet car le parlement doit voter une partie de la très controversée réforme de la justice. La coalition affirme "rééquilibrer" la balance des pouvoirs entre exécutif et judiciaire, l’opposition dénonce "une dérive autoritaire".

Depuis deux semaines, les manifestations sont quotidiennes, alors que le vote approche, les militants contre la réforme redoublent d’efforts. Mégaphone à la main, Adva, 30 ans, manifeste sous un soleil de plomb. "C’est le moment de sortir dans la rue et de manifester, déclare la jeune femme. J’essaie de convaincre tous mes amis et tous ceux qui restent chez eux, il faut sortir dans la rue tant qu'il est encore possible de manifester."

Un mouvement inédit chez les réservistes

Les manifestants réclament l’arrêt immédiat du vote et exigent un consensus national autour de la réforme. "Paradoxalement, ce sont les protestataires qui sont des conservateurs et ce sont le gouvernement et ceux qui les soutiennent qui sont des révolutionnaires, explique Denis Charbit professeur de science politique. Ce sont eux qui veulent transformer le régime, nous ne demandons rien d’autre à ce qu’on laisse les choses telles qu'elles sont depuis 1949."

Le gouvernement doit adopter, lundi, en 2e et 3e lecture une loi phare de la réforme judiciaire : l’abolition de la clause de "raisonnabilité", les juges ne pourront plus annuler les lois.



"Si on supprime se garde-fou, il n’y a plus rien qui entrave la marche du gouvernement d’où l’inquiétude réelle et profonde et on le voit jusque dans les milieux des réservistes militaires." Denis Charbit professeur de science politique à franceinfo



Il s'agit d'une mobilisation inédite - des centaines de réservistes de l'armée israélienne ont suspendu leur service volontaire - des milliers d’autres menacent de le faire si la loi est votée aujourd’hui.