Proche-Orient : vers une escalade entre Israël et le Liban ?

Les tensions se ravivent au Proche-Orient. Un tir de roquette, depuis le Liban selon Israël, a causé la mort de 12 enfants samedi 27 juillet. L’armée israélienne promet une riposte, le Hezbollah dément être à l’origine de cette attaque.

Un cortège de cercueils entouré d’une marée humaine dans les rues de Majdal Shams. Des milliers de Druzes sont venus pleurer et honorer les 12 adolescents tués, samedi 27 juillet, par une roquette. L’engin s’est écrasé sur un terrain de foot dans cette petite ville du plateau de Golan. "Grosse colère, très grosse" témoigne un habitant.

Des menaces d’escalade



Le plateau du Golan est un territoire annexé par Israël, coincé entre le Liban et la Syrie. L’État hébreu accuse le Hezbollah, le mouvement islamiste libanais, d’être à l’origine du tir et promet des représailles. "Le Hezbollah est à l’origine de l’attaque et ne peut le cacher. Ils paieront un lourd tribut pour ça" affirme le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

Une menace prise au sérieux par le Hezbollah qui a évacué certaines positions dans le Sud-Liban. La communauté internationale est inquiète. Emmanuel Macron se dit pleinement engagé, l’ONU appelle toutes les parties à la plus grande retenue.