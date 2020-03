"On commence à en avoir un peu ras-le-bol" : les Israéliens votent pour la troisième fois en moins d’un an pour renouveler leur parlement

Plus de six millions d’électeurs sont conviés aux urnes lundi dans l’espoir de mettre fin à la crise politique. Deux candidats sont au coude-à-coude, le Premier ministre sortant de droite Benyamin Netanyahou et Benny Gantz à la tête d'une formation centriste.

Un électeur israélien vote, le 2 mars 2020 à Tel Aviv, pour les élections législatives, les troisièmes en un an. (GIL COHEN-MAGEN / AFP)