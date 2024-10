"Le rôle central" de l’Iran "dans toute cette guerre devient évident", estime le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Israël

"Quelles que soient les cibles prétendues de l'Iran, c'est tout le pays et tout le peuple qui ont été ciblés", selon Shimon Mercer Wood, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Israël, invité de franceinfo après les tirs de missiles de l'Iran sur le territoire israélien. "Les systèmes de (l'armée) ont identifié environ 180 missiles tirés vers le territoire israélien depuis l'Iran", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué.

Le porte-parole israélien accuse la République islamique d'Iran d'être "derrière tous les malheurs depuis le 7 octobre dans toute la région". Selon Shimon Mercer Wood, "plus le temps passe, plus le rôle central de cet acteur dans toute cette guerre devient clair et évident. Et plus le temps passe, plus l'on voit qu'il est moins possible d'éviter une confrontation directe avec cet acteur."

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Israël met en garde : "Ce qui est arrivé ce soir n'est pas quelque chose que l'État d'Israël peut accepter."