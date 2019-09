Israël : Nétanyahou et Gantz ont cherché à mobiliser les indécis jusqu'au dernier moment

Un scrutin serré, Benyamin Nétanyahou l'avait prévu mardi 17 septembre dans un bureau de vote de Jérusalem où il a voté avec son épouse. Le Premier ministre d'Israël a appelé les indécis à se rendre aux urnes : "J'appelle tous les citoyens à venir voter".

"Espérons un nouvel espoir"

Celui qui peut mettre un terme à l'hégémonie du patron du Likoud, c'est l'ancien militaire Benny Gantz. En avril, il avait failli l'emporter. Il dispose d'une deuxième chance : "C'est un jour très important. C'est la réalité des pays démocratiques. Tout le monde peut voter. Espérons un changement. Espérons un nouvel espoir", a lancé le leader du parti Bleu et Blanc (centre-droit). L'enjeu de l'élection est d'autant plus important pour le Premier ministre sortant est aussi cerné par des affaires de corruption, fraude et malversation. En cas de défaite, il pourrait être inculpé et poursuivi par la justice israélienne.