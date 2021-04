Israël : Benyamin Nétanyahou veut un référendum pour choisir un Premier ministre

Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a appelé mardi 20 avril à l'organisation d'un référendum pour élire le prochain chef de gouvernement, alors qu'il peine à former une coalition après être arrivé en tête des élections législatives de mars dernier.

Le 6 avril, il a été chargé par le président, Reuven Rivlin, de former le prochain gouvernement mais il n'est pas encore parvenu à le mettre en place. "Nous avons besoin d'un référendum rapide pour sortir de l'impasse politique", a déclaré le Premier ministre à des journalistes. "Laissons les électeurs décider qui sera leur prochain Premier ministre."

Son parti de droite, le Likoud, a remporté 30 sièges sur les 120 au parlement aux législatives, les quatrièmes en moins de deux ans. Benyamin Nétanyahou a obtenu le soutien des partis ultra-orthodoxes et d'une alliance d'extrême droite, sans réussir à rassembler une majorité de 61 sièges. Mais ses adversaires œuvrent en coulisses pour former un gouvernement et ainsi le remplacer, alors qu'il est actuellement jugé pour corruption dans trois affaires.