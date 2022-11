Elections législatives en Israël : Benyamin Netanyahou et ses alliés officiellement majoritaires

L'ancien Premier ministre de droite, chassé du pouvoir en janvier 2021, effectue un retour en force grâce à une alliance avec des partis religieux et d'extrême droite.

Fin de suspense en Israël. Après les élections législatives du 1er novembre, la commission électorale du pays a confirmé jeudi 3 novembre que l'ex-Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait remporté 64 mandats sur les 120 de la Knesset (le parlement israëlien), soit trois de plus que le minimum requis pour avoir la majorité. Le ténor de la droite israélienne va ainsi pouvoir former un gouvernement avec ses alliés religieux et d'extrême droite.

Peu avant, le Premier ministre sortant Yaïr Lapid avait contacté son rival pour le féliciter de cette victoire, à l'issue des législatives de mardi. "Le Premier ministre Lapid a félicité Benyamin Netanyahou pour sa victoire aux élections et a informé le chef de l'opposition qu'il avait donné les instructions pour préparer une transition ordonnée", a indiqué son porte-parole dans un communiqué.

Un "bloc de droite" bientôt au pouvoir

Dans le détail, toujours selon la commission électorale, l'alliance de de Benyamin Netanyahou a obtenu 64 élus : 32 pour son parti le Likoud, 18 pour les deux partis orthodoxes et un record de 14 sièges pour l'extrême droite. Selon des analystes, cette alliance pourrait ainsi former le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays.

Au cours des prochains jours, le président israélien Isaac Herzog, dont la fonction est essentiellement symbolique, devra mandater officiellement Benyamin Netanyahou pour former un gouvernement. Ce dernier aura alors 42 jours pour distribuer les portefeuilles ministériels.

Du côté de l'opposition, la formation Yesh Atid ("Il y a un futur") du centriste Lapid a récolté 24 élus, son allié de centre-droit Benny Gantz 12 députés, suivi de 10 élus pour deux autres formations et de cinq pour le parti arabe Raam qui avait aussi soutenu sa coalition, pour un total de 51 députés. Le parti arabe Hadash-Taal a lui obtenu 5 députés. Avec cette majorité acquise de justesse, Benyamin Netanyahou et ses alliés pourront dérouler leur programme ancré notamment sur des promesses de sécurité et de grande fermeté dans le conflit avec les Palestiniens.