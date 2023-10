Guerre entre le Hamas et Israël : des rescapés des massacres trouvent refuge dans un hôtel à Tel-Aviv

Durée de la vidéo : 3 min

Des familles, traumatisées par l'attaque du Hamas, sont accueillies gracieusement par la propriétaire d'un hôtel situé à Tel-Aviv, en Israël. Reportage.

Dans un hôtel au cœur de Tel-Aviv (Israël), la cour a des airs de centre-aéré. Atelier poterie ou dessin pour les enfants. Un peu plus loin se trouve un stand de ballons gonflables. Tous ces enfants et leurs parents ont vécu les attaques du Hamas. Ils habitaient à proximité de la bande de Gaza. Evacués, ils ont trouvé refuge dans cet hôtel, chacun avec son drame. Liat Friedmann, conseillère d'éducation, a perdu de nombreux proches. "Trois de nos élèves ont été assassinés. Des parents d'élèves ont été tués, c'est horrible", raconte-t-elle.

Des matelas partout



Liat Friedmann est ici avec son mari et leurs trois enfants. Selon eux, le plus grand est traumatisé. "Il a recommencé à se faire pipi dessus. Il hurle la nuit dès qu'il y a un bruit fort, il est sur ses gardes. Ce n'est plus un enfant comme les autres, il ne s'amuse plus", confie le père. Tous sont accueillis gracieusement par la propriétaire de l'hôtel, une Française de 44 ans. Le jour de l'attaque du Hamas, elle a demandé à ses clients de libérer les chambres pour pouvoir accueillir des réfugiés. Depuis quinze jours, son hôtel haut de gamme a pris des allures de camping. Des matelas sont partout, avec une famille par chambre.