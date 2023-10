Guerre entre le Hamas et Israël : la difficile cohabitation entre les Juifs et les Arabes israéliens

Depuis l’attaque du 7 octobre, les relations sont plus délicates entre les Juifs et les Arabes israéliens. Exemple à Jaffa (Israël), une ville prospère et mixte.

Jaffa (Israël) est une ville prospère et mixte. Arabes israéliens et Juifs israéliens y vivent ensemble. Même en ces temps troublés, ils se détendent les uns à côté des autres. Depuis les attaques sanglantes du Hamas, les Arabes israéliens choisissent souvent la discrétion parce qu’ils sont devant un dilemme. "Évidement, je ne suis pas d’accord avec ce qu’a fait le Hamas. C’est inhumain. D’un autre côté, il y a des gens à Gaza qui vivent dans une prison à ciel ouvert", témoigne un homme. Un repli sur soi

Un activiste arabe israélien est menacé de mort par le Hamas parce qu’il prône le rapprochement entre Juifs et Palestiniens. "Ils ont fait des vidéos sur combien je suis un traître et un collaborateur des Juifs. Ils disent que je tue des bébés. Ils racontent des tas de choses insensées", confie Yoseph Haddad. Malgré les tensions, sur un marché de Ramia, les deux communautés continuent à vivre ensemble. Les voiles et les kippas se croisent. "Depuis ce qui est arrivé, chacun se referme un peu plus sur sa communauté", reconnaît une femme. 1,8 million d’Arabes possèdent la nationalité israélienne.