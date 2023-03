DIRECT. Israël : appel à la grève générale "immédiate" contre la réforme de la justice

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ISRAEL

: La grève générale commence à prendre forme dans le pays, où l'aéroport international Ben-Gourion a annoncé l'arrêt des vols au départ de Tel-Aviv. Le périphérique de la capitale économique est bloqué, les ports de Haifa et Ashdod sont à l'arrêt et tous les restaurants McDonald's ont fermé, selon Haaretz et The Guardian.









: A Jérusalem, des milliers d'opposants à la réforme manifestent toujours devant le Parlement, avant une contre-manifestation de soutien au gouvernement prévue dans la soirée.











: @jean : Le pays est en effet suspendu à une annonce du Premier ministre, donnée comme imminente par les médias israéliens depuis ce matin. Benyamin Nétanyahou vient seulement de se fendre d'un tweet pour appeler les manifestants "de droite et de gauche" à "agir de manière responsable" et sans violence.

: Des nouvelles de Nétanyahou, qui devait intervenir ce matin pour parler de sa réforme contestée ? #seulelaluttepaye #bisous

: Les manifestations ont repris ce matin, notamment devant le Parlement israélien à Jérusalem. A l'aéroport de Tel Aviv, le plus important du pays, les vols ont cessé depuis l'annonce ce matin d'une grève générale.





: Le Conseil représentatif des institutions juives de France prend position sur la crise politique en Israël : il appelle le gouvernement de Benyamin Nétanyahou à "suspendre la réforme" de la justice, "compte tenu de la profonde division générée dans le monde juif tout entier".

: Même dans son parti, le Premier ministre israélien perd des soutiens : deux députés du Likoud ont exprimé sur Twitter leur soutien au ministre de la Défense limogé, également issu de cette formation. Une prise de position d'autant plus significative que la majorité du gouvernement de Benyamin Nétanyahou au Parlement israélien ne tient qu'à quatre sièges.

: Le leader de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, appelle Benyamin Nétanyahou "à annuler le limogeage de Yoav Gallant", le ministre de la Défense, coupable d'avoir exprimé son opposition au projet de réforme de la justice. "L'Etat d'Israël ne peut pas en ce moment, face aux menaces sur tous les fronts, s'autoriser un changement de ministre de la Défense", justifie Yaïr Lapid, qui avait salué les déclarations de Yoav Gallant.

: "Dès la fin de cette conférence de presse, l'Etat d'Israël s'arrête" : le président de la plus grande centrale syndicale d'Israël, Arnon Bar David, appelle à une grève générale immédiate pour protester contre le projet de réforme de la justice.

: Le président d'Israël, Isaac Herzog, appelle sur Twitter le gouvernement de Benyamin Nétanyahou à arrêter "immédiatement" le travail législatif sur le projet de réforme judiciaire, "au nom de l'unité du peuple d'Israël" et en réaction à la "profonde inquiétude" exprimée par les manifestants. Une prise de position notable malgré son rôle essentiellement symbolique de garant des institutions.

: Des manifestations ont eu lieu dans plus de 150 lieux à travers le pays, affirme la police. Les principaux syndicats et leaders patronaux d'Israël, qui se sont réunis hier, devraient appeler aujourd'hui à une grève générale, selon plusieurs médias israéliens, qui rapportent que Benyamin Nétanyahou envisage désormais une pause dans l'application de sa réforme de la justice, qui diminuerait le pouvoir de la Cour suprême face aux politiques. La Maison Blanche s'est dite "profondément préoccupée" et appelle au "compromis".

: Now at Tel Aviv highway: Police is trying to disperse the protest @haaretzcomhttps://t.co/I1s2ll5VEc



: Une foule importante s'est réunie cette nuit à Tel Aviv pour protester contre le projet de réforme de la justice israélienne, en réaction au limogeage du ministre de la Défense par le Premier ministre Benyamin Nétanyahou. L'autoroute occupée par les manifestants a finalement été évacuée par la police, rapporte une journaliste du quotidien israélien Haaretz.







