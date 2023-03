Israël : le président Isaac Herzog appelle à arrêter "immédiatement" la réforme judiciaire, la mobilisation se poursuit contre le projet

Le chef de l'Etat a lancé cet appel après que des milliers de personnes ont manifesté à Tel-Aviv (Israël) dans la nuit de dimanche à lundi, en réaction au limogeage par le Premier ministre Benyamin Nétanyahou de son ministre de la Défense. Ce dernier appelle à une pause d'un mois dans la réforme.

Un appel "au nom de l'unité du peuple d'Israël". Sur Twitter lundi 27 mars, le président d'Israël, Isaac Herzog, demande au gouvernement de Benyamin Nétanyahou d'arrêter "immédiatement" le travail législatif sur le projet de réforme judiciaire, en réaction à la "profonde inquiétude" exprimée par les manifestants.

"La sécurité, l'économie, la société, tout est menacé. Les yeux du peuple d'Israël sont sur vous. Les yeux de tout le peuple juif sont sur vous. Les yeux du monde entier sont sur vous", a déclaré Isaac Herzog sur le réseau social.

Le chef de l'Etat a lancé cet appel après que des milliers de personnes ont manifesté à Tel-Aviv (Israël) dans la nuit de dimanche à lundi, dans la lignée du limogeage par le Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, de son ministre de la Défense, qui appelait à une pause d'un mois dans la réforme judiciaire.

Plus de 150 manifestations

Cette réforme très controversée vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats en Israël. Elle met en péril le caractère démocratique de l'Etat hébreu, selon les opposants au projet. Benyamin Nétanyahou et ses alliés d'extrême droite et ultra-orthodoxes l'estiment au contraire nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, qu'ils accusent d'être politisée.

En réaction au limogeage du ministre de la Défense, une foule importante s'est réunie dans la nuit à Tel Aviv pour protester contre le projet. Des manifestations ont eu lieu dans plus de 150 lieux à travers le pays, selon la police. Les principaux syndicats et leaders patronaux d'Israël, qui se sont réunis hier, doivent appeler lundi à une grève générale.