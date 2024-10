Attaque iranienne sur Israël : "La riposte israélienne ira beaucoup plus loin qu'en avril", estime un professeur à l'université de Tel-Aviv

Iran a tiré mardi environ 180 missiles sur le territoire israélien pour venger la mort de ses alliés, les chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien. Israël et son allié américain ont menacé de riposter.

"Il est clair que la riposte israélienne ira beaucoup plus loin qu'en avril, c'est ce qu'exigent les Israéliens dans leur majorité", a estimé mardi 1er octobre sur franceinfo le professeur franco-israélien en relations internationales à l'université de Tel-Aviv, Emmanuel Navon, après l'attaque iranienne sur Israël.

"Il s'agit de la deuxième attaque massive de l'Iran vers Israël. La population israélienne dans son ensemble exigera une réaction beaucoup plus ferme que celle qui avait eu lieu après l'attaque du 13 avril", selon le professeur.

"Il faut désormais s'attendre à un conflit de plus en plus direct entre Israël et l'Iran"

"Les Israéliens dans leur majorité ont confiance dans l'armée pour que la guerre soit gagnée. Pour qu'elle soit gagnée, il faut qu'elle atteigne la source de toute cette violence qui se trouve à Téhéran", a-t-il poursuivi, affirmant que cette attaque iranienne "ne fait que confirmer qu'il s'agit bien d'une guerre entre l'Iran et Israël depuis le 7 octobre". "Même les Israéliens qui ne soutiennent pas ce gouvernement soutiennent évidemment les efforts de guerre et le but de cette guerre, face à cette menace qui touche toute la population, qu'elle que soit sa confession".

Selon Emmanuel Navon, "il faut désormais s'attendre à un conflit de plus en plus direct entre Israël et l'Iran". Quant à la nature de la riposte israélienne, "elle ira jusqu'à la neutralisation des capacités militaires de l'Iran. L'Iran va payer directement le prix de son agression".