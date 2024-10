Attaque iranienne sur Israël : "L'Iran sait qu'il prend un risque" car "il y aura une riposte israélienne", selon un spécialiste

"Téhéran sait qu'il prend un risque, qu'il a enclenché un processus et qu'il y aura une riposte israélienne qui sera plus importante qu'en avril", a estimé mardi 1er octobre sur franceinfo David Rigoulet-Roze, chercheur rattaché à l’Institut français d’analyse stratégique et chercheur associé à l’Iris, après l'attaque de missiles iraniens sur Israël.

L'armée israélienne a annoncé que l'Iran avait tiré environ 180 missiles en direction du pays lors de son attaque mardi soir. Selon le chercheur, "il y a une logique escalatoire clairement à l'œuvre, qui est assumée par l'Iran, avec tous les risques que ça implique".

Le porte-parole de l'armée a déclaré qu'Israël ripostera à l'attaque, précisant qu'il répondrait au moment et à l'endroit de son choix. "Les Israéliens ne pourront pas tolérer ce qui pourrait relever d'une posture calibrée", selon lui, et donc "un seuil supplémentaire vient d'être franchi et c'est dangereux".

David Rigoulet-Roze estime désormais qu'"on rentre dans l'inconnu", avec une question : "Cette logique escalatoire va-t-elle pouvoir être contrôlée ?"