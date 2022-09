La répression des manifestations en Iran a fait plus de 75 morts en 10 jours, selon une ONG

Plus de 75 personnes ont été tuées en Iran dans la répression des manifestations déclenchées il y a dix jours par la mort d'une jeune femme détenue par la police des moeurs. C'est ce qu'a déclaré, lundi 26 septembre, une ONG Iran Human Rights (IHR).

Les autorités iraniennes ont elles jusque-là donné un bilan de 41 morts incluant manifestants et forces de l'ordre. Elles ont aussi annoncé l'arrestation de plus de 1 200 manifestants.

"Six femmes et quatre enfants" tués

L'ONG IHR, basée à Oslo, assure avoir obtenu des "vidéos et des certificats de décès confirmant des tirs à balles réelles sur des manifestants". Parmi les 76 personnes tuées, selon l'ONG, il y a "six femmes et quatre enfants".

Les protestations, qui ont repris lundi soir, ont éclaté le 16 septembre après la mort à l'hôpital de la jeune Iranienne de 22 ans Mahsa Amini, arrêtée trois jours auparavant pour non-respect du code vestimentaire strict pour les femmes en République islamique d'Iran.

Paris condamne la "répression violente" de Téhéran

Ces manifestations sont les plus importantes depuis celles de novembre 2019, provoquées par la hausse des prix de l'essence en Iran, qui avaient été sévèrement réprimées (230 morts selon un bilan officiel, plus de 300 selon Amnesty International).

Paris a fait état, lundi soir, de "sa condamnation la plus ferme de la répression violente, par l'appareil sécuritaire iranien, des manifestations. Cette répression brutale a déjà conduit à la mort de plusieurs dizaines de manifestants et manifestantes au cours des derniers jours", a dénoncé le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué, précisant que la France examinait avec ses partenaires européens "les options disponibles en réaction à ces nouvelles atteintes massives aux droits des femmes et aux droits de l'Homme en Iran".