Iran : un journal suspendu pour avoir fait un lien entre le Guide suprême Ali Khamenei et la pauvreté

Le journal iranien Kelid a été suspendu, lundi 8 novembre, après avoir publié en première page un graphique montrant un trait rouge représentant le seuil de pauvreté, tracé par la main de ce qui semble être le Guide suprême Ali Khamenei, a rapporté l'agence officielle Irna (en farsi). Selon le secrétaire du Conseil de surveillance de la presse, Alaeddin Zohourian, cette décision a été prise "conformément à la loi sur la presse". L'ayatollah Khamenei a un statut politique et religieux qui le rend intouchable en Iran.

Un journaliste de la BBC a republié ce dessin, en l'accompagnant d'une photographie de la main du leader iranien qui semble avoir inspiré le quotidien créé en 2015. L'agence Irna ne précise pas la raison de cette suspension, mais la télévision d'Etat avait expliqué hier que le journal faisait l'objet d'une enquête pour cette illustration.

Iran's Press Supervisory Board has shut down the Kelid newspaper.



Kelid on 6 Nov published a story titled "Millions of Iranians living under poverty line" which included a graphic that appeared to show SL Khamenei drawing "the line of poverty". pic.twitter.com/bUiYDXDMpt