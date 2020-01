Iran : un Boieng s'écrase avec 176 personnes à son bord

Des morceaux de carlingue sont éparpillés sur des centaines de mètres. Mercredi 8 janvier au petit matin, un Boeing 737 s'est écrasé en Iran, peu après son décollage. Le vol devait rallier Téhéran à Kiev (Ukraine). À bord, 176 personnes ont perdu la vie, dont 82 Iraniens et 63 Canadiens. À l'aéroport de Kiev, les familles pleurent leurs proches.

Un problème technique selon les autorités iraniennes

L'avion volait pour la compagnie Ukraine International Airlines, datait de 2016 et avait été soumis à un contrôle technique il y a deux jours. "Il était en bon état, l'équipage n'a mentionné aucun problème ni après l'arrivée à Téhéran ni avant de redécoller", a assuré Aleksander Shafiev, directeur technique d'Ukraine International Airlines. Très vite, les autorités iraniennes parlent d'un problème technique et réfutent tout acte terroriste. Les boîtes noires ont été retrouvées par les secouristes et sont en cours d'analyse.

