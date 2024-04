Iran : le régime trop faible pour faire face à un conflit avec Israël ?

Quelle riposte fera Israël après l’attaque de l’Iran sur son territoire, dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril ?

Après plus de 300 drones et missiles tirés contre Israël, peut-on s’attendre à une nouvelle attaque de l’Iran ? "Pour nous, l’opération est terminée, mais si les sionistes ont l’intention de s’en prendre à notre République islamique, alors notre réaction sera plus forte encore", a indiqué un responsable militaire iranien. Un nouvel assaut aérien pourrait nuire aux intérêts iraniens. Au sein du pays, les manifestations sont régulières face à la répression exercée contre la population et à de grandes difficultés économiques. De plus, Téhéran est isolée de ses alliés après cette attaque inédite.

Israël a annoncé se préparer à tous les scénarios

"L’Iran ne pourrait pas compter sur beaucoup d’alliés. La Chine a renvoyé tout le monde dos à dos, par prudence, parce que les Chinois ne peuvent plus écouler leurs marchandises à travers la mer Rouge, parce que les Houthis, mandatés des Iraniens, coulent des bateaux. Quant à la Russie, certes elle a expliqué que c’était une juste réaction, mais elle a laissé faire", souligne Gilles Kepel, politologue et spécialiste du Moyen-Orient. Israël a toutefois annoncé se préparer à tous les scénarios.