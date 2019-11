Iran, Irak, Kenya : un jour dans le monde

De la révolte en Iran ne fuitent que quelques rares images. La rue se soulève contre la vie chère. La répression du régime est brutale et meurtrière. Les ONG font état d'une centaine de morts en quelques jours, impossible de savoir si ce chiffre est exact. Les manifestants osent demander la chute du régime et se filment en chantant leurs slogans. Pour éviter que ces vidéos ne se répandent, internet a été coupé. Seules quelques images autorisées de dégradations de banques et de stations-service témoignent de la colère de tout un pays.

Glissements de terrain meurtriers au Kenya

En Irak, bataille de rue au cœur de Bagdad, la capitale. Des manifestants dansent au milieu des lacrymogènes et des autorités qui, parfois, tirent à balles réelles. En deux mois, 340 personnes ont perdu la vie. Au Kenya, la terre s'est dérobée sous le poids de l'eau. Des pluies torrentielles et des inondations impressionnantes ont provoqué des glissements de terrain. 39 personnes sont mortes.