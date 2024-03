Iran : deux jeunes femmes ont été arrêtées pour avoir "brisé les normes sociales" en dansant en public

Répression. Deux jeunes femmes ont été arrêtées en Iran après la diffusion d'une vidéo dans laquelle elles dansent pour célébrer l'arrivée du Nouvel An persan, a annoncé samedi 9 mars l'agence de presse Tasnim. "Le procureur de Téhéran a ordonné l'arrestation de deux femmes ayant brisé les normes sociales en dansant à Tajrish", a-t-elle rapporté. Ces deux jeunes femmes étaient déguisées en Hadji Firouz, un personnage folklorique vêtu de rouge, dont la danse et les chants indiquent l'arrivée de Norouz, le Nouvel An iranien, qui commence le 20 mars cette année.

La vidéo de ces deux jeunes femmes se déhanchant près de la place Tajrish, un lieu fréquenté du nord de Téhéran, est devenue virale sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

On #InternationalWomensDay, the Islamic Republic’s security forces have arrested two girls who were seen in a viral video dancing in Tajrish Square north of Tehran while dressed as Haji Firouz, a fictional character in Persian folklore who appears in the streets ahead of Nowruz,… pic.twitter.com/oSAXsVw3Wp