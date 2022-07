Iran : cinq morts et une quarantaine de blessés dans un séisme de magnitude 6

Cinq personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un séisme peu profond de magnitude 6 qui a secoué, samedi 2 juillet, le sud de l'Iran, selon un premier bilan diffusé par l'agence de presse étatique Irna. Selon la télévision d'Etat, 49 personnes ont été blessées dans la province d'Hormozgan.

Le séisme s'est produit vers 2 heures du matin, heure locale, avec une magnitude de 6 à une profondeur de 16 km, selon l'Institut sismologique américain (USGS). Il a été suivi par deux répliques, deux heures plus tard, avec une magnitude de 5,7 et 6, à une profondeur de 10 km, selon la même source.

Selon les images de la télévision, plusieurs immeubles résidentiels se sont effondrés à Sayeh Khosh, village le plus touché par le séisme et plongé dans l'obscurité à la suite d'une panne de courant. L'électricité a été aussi coupée dans près de 30 villages situés dans les zones touchés, selon la télévision publique. Les opérations de recherche et de sauvetage sont presque terminées, a rapporté le Croissant-rouge du pays.