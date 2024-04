Infographies Inde, Etats-Unis, Union européenne... Visualisez le nombre record d’électeurs appelés aux urnes en 2024 à travers le monde

Inde, Etats-Unis, Europe, Russie, Indonésie... Plus de la moitié de la population de la planète vit dans un pays qui organise une élection nationale cette année.

Une année hors norme. A l'image des élections législatives indiennes, qui ont commencé vendredi 19 avril et qui doivent s'étaler jusqu'au 1er juin, avec près d'un milliard d'électeurs appelés aux urnes, 2024 ressemble à une longue succession de scrutins majeurs à travers le monde. L'Inde emboîte ainsi le pas à 29 autres pays dans lesquels des élections ont déjà eu lieu à l'échelle nationale depuis le début de l'année. Cette liste doit être complétée, d'ici au 31 décembre, par 58 pays supplémentaires, d'après un décompte réalisé par franceinfo.

Au total, les habitants de 88 pays différents devraient avoir été appelés à voter au moins une fois dans l'année d'ici au 31 décembre, en ne comptant que ceux concernés par des élections organisées simultanément sur l'ensemble de leur territoire (qui peuvent être des élections locales). Ces Etats abritent, ensemble, plus de la moitié de la population mondiale. Une telle conjonction d'élections est inédite depuis la création du suffrage universel en 1792, d'après des calculs réalisés par l’hebdomadaire britannique The Economist.

La carte ci-dessous montre les pays dans lesquels des élections doivent se tenir cette année. Ils sont colorés selon leur score dans l'indice de démocratie publié chaque année par The Economist Intelligence Unit (EIU). Ce groupe de recherche (lié au média du même nom) établit depuis 2006 un classement annuel dans lequel le système politique de chaque Etat est noté entre 0 et 10. A 4 ou moins, les régimes sont jugés autoritaires. Au-dessus de 6, ils sont démocratiques (bien que de façon "imparfaite" en dessous de 8). Entre les deux, ils sont considérés comme "hybrides".

Si cette année est exceptionnelle, c'est parce que les habitants de huit des 10 pays les plus peuplés du monde sont appelés à voter. Pris tous ensemble, les Etats concernés par des élections cette année totalisent 4,1 milliards d'habitants, soit 52,9% de la population mondiale, d'après un décompte réalisé à partir des dernières estimations du département des affaires économiques et sociales de l'ONU.

L'Inde est, de loin, le pays dans lequel le plus grand nombre d'électeurs sont mobilisés. Près d'un milliard d'Indiens sont appelés à participer aux élections législatives. Le scrutin doit sceller le sort de l'actuel Premier ministre, Narendra Modi, très décrié pour ses dérives autocratiques. Son parti, le BJP, est favori des sondages. Une victoire lui permettrait de briguer un troisième mandat. Pour certains observateurs, les élections législatives de cette année posent la question de l'avenir de la démocratie indienne, pointe France 24.

Les yeux tournés vers les Etats-Unis

L'année 2024 est également riche en élections dans les pays occidentaux. En Europe, les citoyens des 27 Etats membres de l'Union européenne sont appelés à renouveler le Parlement européen du 6 au 9 juin. Mais l'élection la plus attendue va se dérouler outre-Atlantique. En novembre, les Américains vont devoir choisir entre l'actuel président démocrate, Joe Biden, et son prédécesseur républicain, Donald Trump, qui briguent tous les deux un deuxième mandat à la Maison Blanche.

L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, a élu l'ancien général Prabowo Subianto à sa tête en février dernier, avec 58,59% des voix. Les Pakistanais ont aussi été appelés aux urnes en février. Mais dans ce pays tenu par l'armée, les élections ont été ternies par des violences et l'emprisonnement de l'ancien Premier ministre Imran Khan. En juin, ce sera au tour du Mexique avec des élections présidentielle, législatives et municipales organisées simultanément. Les élections municipales brésiliennes sont, quant à elles, prévues pour le mois d'octobre.

Mais cette profusion d'élections ne rime pas nécessairement avec démocratie. Selon la nomenclature de The Economist, sur les 88 pays dont la population est appelée aux urnes en 2024, 51 sont démocratiques, 17 sont autoritaires et 11 sont jugés hybrides (9 pays n'ont pas de note). En bas du classement, on retrouve la Syrie de Bachar Al-Assad, avec une note de 1,43/10. Ce pays en proie à une guerre civile depuis 13 ans doit renouveler son Parlement cette année. Mais aucune date n'a encore été annoncée pour le scrutin.

Plusieurs scrutins ajournés

Dans ce type de régime, les élections sont le plus souvent sans enjeux et dénuées de véritables oppositions. Elles sont marquées par des scores fleuves, à l'image des 88,5% de suffrages récoltés par Vladimir Poutine en mars pour sa réélection à la tête de la Russie. En Iran, pays noté 1,96/10 par l'EIU, 41% des électeurs seulement ont participé aux élections législatives organisées en mars, le taux le plus faible depuis l'instauration de la République islamique.

La liste, déjà exceptionnelle, des pays organisant des élections en 2024 aurait même encore pu être plus longue. Plusieurs scrutins prévus pour cette année ont en effet été annulés ou reportés à des dates indéterminées. C'est le cas, par exemple, de l'élection présidentielle au Mali, qui était prévue en février. En septembre 2023, la junte militaire au pouvoir avait annoncé "un léger report pour des raisons techniques". Sept mois plus tard, la nouvelle date du scrutin n'a toujours pas été dévoilée.

Parmi les rendez-vous manqués de 2024 figure également l'élection présidentielle en Ukraine. Le mandat de Volodymyr Zelensky aurait normalement dû arriver à son terme cette année, cinq ans après son élection en 2019. Mais le président ukrainien a fermé la porte à tout scrutin alors que son pays combat une offensive de la Russie. "Ce n'est pas le moment pour des élections", avait-il tranché en novembre.