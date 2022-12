Indonésie : comment Donald Trump a-t-il sabordé un coin de paradis ?

Ancien président des États-Unis, Donald Trump avait conclu un accord avec un hôtel à Bali (Indonésie) pour le rénover. Mais ses multiples faillites ont eu raison de ce projet et de l'hôtel, laissant de nombreux employés sur le carreau.

Tanah Lot, au sud de Bali, en Indonésie, est un petit coin de paradis. C’est ici que devait se dresser le Nirwana Golf Resort, une station balnéaire six étoiles dont un écriteau aux allures de pierre tombale est l’un des derniers vestiges. “Parfois mon époux et moi venons nous balader par simple curiosité, raconte Pita Dewi, ancienne employée du spa hôtel. Il ne reste presque rien, que des buissons. On s’est senti triste, on a travaillé ici presque 20 ans, ça nous manque un peu.”



Le projet plombé par les faillites de Donald Trump



L'hôtel de luxe devait être repris et entièrement rénové par un certain Donald Trump. Un accord est même signé en 2015 entre la Trump Organization et un promoteur indonésien. Mais à cause des multiples faillites de l’ancien président américain, le projet s’est transformé en mirage. Cinq ans plus tard, le parcours de golf est abandonné, l’hôtel démoli et les employés tous licenciés.