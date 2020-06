Tensions entre l'Inde et la Chine : "La Chine redessine le monde", estime Alain Wang

Depuis plusieurs jours, la tension monte entre la Chine et l'Inde. Le 15 juin dernier, vingt soldats indiens ont trouvé la mort dans un affrontement à la frontière commune entre les deux pays, sur l'Himalaya. La Chine, elle, n'a pas donné de bilan. "D'un côté, la dictature chinoise manipule l'information. De l'autre côté, on a une démocratie, l'Inde, où les médias peuvent communiquer de leur côté et donc donner de bonnes informations", analyse Alain Wang, journaliste et sinologue, sur le plateau du 23 heures de franceinfo, vendredi 26 juin.

"La Chine attaque sur tous les fronts"

Sur le plan diplomatique, la Chine se fait de plus en plus agressive. "La Chine est en train de redessiner le monde. Elle le redessine certainement du côté de l'Himalaya, avec le Bhoutan ou le Népal, où elle conteste les frontières. Mais il y a aussi des problèmes du côté des mers de Chine du Sud. On voit que la Chine est en train d'attaquer sur tous les fronts", poursuit Alain Wang.