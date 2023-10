"Quand un bus démarre devant vous, c’est comme si vous avaliez du poison" : en Inde, New Delhi est frappé par un épisode de forte pollution

Les millions de véhicules qui y circulent tous les jours sont pointés du doigt... et cela devrait empirer dans les jours à venir.

La capitale indienne étouffe à nouveau : depuis plusieurs jours, la pollution atmosphérique en particules fines à New Delhi est plus de 15 fois supérieure aux recommandations de l’OMS. Il suffit de descendre dans les rues : quand les voitures, bus et rickshaw démarrent en trombe au carrefour de l’ITO, dans le centre-ville, tous laissent derrière eux un air gris métallique qui pique les yeux. Impossible d’y échapper, c’est toute la capitale qui vit sous ce nuage toxique.

Raj Kumar, un conducteur de triporteur ouvert, porte un simple tissu de coton autour de la bouche pour se protéger : "Quand un bus démarre devant vous, c’est comme si vous avaliez du poison. À cette saison, la pollution est un enfer. Pour éviter de tomber malade, je mange plus de légumes, ça renforce le corps", assure-t-il.

En hiver, la pollution explose à New Delhi. Premiers coupables : ses plus de dix millions de véhicules, dont les émissions se mélangent aux nuages bas de la saison. Pour y remédier, le gouvernement régional a acheté 700 bus électriques et a interdit les voitures de plus de 15 ans. La pollution baisse ces dernières années, mais marginalement. Les plus riches, comme Vikrant, se calfeutrent donc : "Pendant les pics de pollution, je porte un masque, mets un purificateur d’air chez moi, et je ne voyage qu’en véhicule fermé. Ou je reste à la maison".

La pollution devrait encore empirer dans les jours à venir, avec l’arrivée des fumées des feux agricoles des régions voisines.