Inde : la pollution aux déchets, une catastrophe environnementale et sanitaire

En Inde, des tonnes de déchets sont déversées chaque jour dans la décharge de Ghazipur, au point de former une montagne de déchets de plus de 80 mètres de hauteur. Elle met en péril la vie des populations environnantes.

Elle surplombe la banlieue est de New Delhi (Inde), du haut de ses 80 mètres. Cette montagne artificielle, entièrement constituée de déchets de la capitale, est la plus grande décharge de la ville. Seikh Rahman y travaille depuis qu’il est enfant. Pour 3 euros par jour, à peine de quoi nourrir sa famille, il collecte tout ce qu’il pourra revendre ou recycler. "Nous sommes des gens pauvres. Qui d’autre nous donnerait du travail ? On ne trouve rien de mieux à faire, on n’a pas le choix", dit-il.

Décharge saturée depuis les années 2000

Ouverte en 1984, la décharge est arrivée à saturation dans les années 2000, mais n’a jamais fermé. Elle représente une menace sanitaire, mais aussi environnementale. Du méthane émane constamment des poubelles en décomposition. "Le méthane est un gaz à effet de serre responsable du changement climatique à hauteur de 30%. C’est une montagne toxique, avec des gens qui vivent autour", explique Shruti Sinha, responsable de l’ONG Chintan. Des milliers d’habitants vivent en effet au pied de la décharge