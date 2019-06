Pollution : en Inde, une montagne de déchets très inquiétante

C'est une véritable montagne de déchets qui se trouve en banlieue de New Delhi (Inde). Haute de plus de 65 mètres, elle dépasse par exemple la taille de l'Arc de triomphe. En 2020, elle devrait atteindre 73 mètres. 2 000 tonnes de poubelles sont déversées chaque jour. Un triste record dont se passeraient bien les riverains.

Crainte autour du méthane

"Je quitte ce quartier à cause de mes enfants. Ils ont huit et quatre ans. Ils sont tous les deux régulièrement malades à cause de la pollution", dénonce un habitant. Car cette décharge est un amas nauséabond de tissus et de plastiques que se disputent chiens errants et rapaces. Plus grave, le méthane qui s'échappe et se mélange aux fumées d'une usine d'incinération, rendant l'air encore plus irrespirable. Chaque jour, des centaines de camions continuent à déverser leur détritus. Aucune solution n'est pour l'instant trouvée, pour ne serait-ce que trouver un autre endroit pour ces déchets.

