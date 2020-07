New Delhi : Un écrin de verdure en majesté

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le Lodhi Garden est l’un des parcs les plus emblématiques de New Delhi en Inde. C’est l’un des endroits préférés des habitants de la ville. Il accueille près de 20 000 promeneurs par jour. Des sportifs, des danseurs, ou encore des familles venues pique-niquer. Ce parc de 36 hectares est le poumon de la capitale la plus polluée au monde.

Un cimetière à l'origine

Cette oasis de verdure est en fait un cimetière. Ses bâtiments majestueux sont des tombes d’un lointain passé, où reposent d’anciens sultans de New Delhi. Quatre tombeaux islamiques y ont été bâtis au XVe siècle par la dynastie Lodhi venue d’Afghanistan, d’où le nom du parc. Le cimetière est devenu un parc en 1936, mais certains des 8000 arbres de l’espace ont plus de 200 ans. Ils abritent une cinquantaine de sortes d’oiseaux, des papillons et des abeilles. Le parc a pour ambition de toujours accueillir de nouveaux spécimens.

