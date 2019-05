"Modi est un héros mondial" : en Inde, les partisans du Premier ministre Narendra Modi exultent

Les nationalistes hindous, au pouvoir depuis 2014, ont été reconduits pour cinq ans par les électeurs, jeudi. Les partisants du BJP, parti mené par le Premier ministre, fêtent la victoire.

Tambours, pétards et conques religieuses ont été déployées pour fêter la victoire annoncée du BJP, le Parti du peuple indien, jeudi 23 mai, aux élections législatives en Inde. Les 900 millions d'électeurs du pays ont renouvelé leur confiance à celui qui dirige depuis 2014 leur pays, Narendra Modi. Fils d'un simple marchand de thé, il a été porté en triomphe.

"Il a fait de l'Inde un grand pays"

Devant le siège de la formation hindouiste, les partisans défilent avec des énormes pancartes de Narendra Modi, chantant des éloges au dieu ram. "Les gens ont voté pour le bon gouvernement, pour celui qui les aide", affirme ce militant. "Il a mis en place beaucoup de programmes pour les jeunes comme lui, et a fait de l’Inde un grand pays, qui est respecté à l’étranger", dit-il.

Une affaire de sécurité nationale, pour ce sexagénaire : "Je suis un patriote. Modi est un héros mondial. Il a combattu le terrorisme et il n’y a que les terroristes qui sont opposés à Modi."

La sécurité, au coeur de la campagne du BJP

Juste avant les élections, une attaque d’islamistes pakistanais a frappé le cachemire et le gouvernement de Modi a répliqué en attaquant le Pakistan. Ce climat de guerre a ensuite été exploité par le BJP. "Ce gouvernement a prouvé que toute personne qui attaque l’Inde sera combattu par notre forces de sécurité et sera puni", confie Aman Sinha, un porte parole du parti.

Ce thème de la sécurité a totalement dominé la campagne et permis de faire passer au second plan les graves problèmes de chômage et de crise de l’agriculture.

Reportage de Sébastien Farcis --'-- --'--