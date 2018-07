L'Inde prévoit de retirer leur citoyenneté à quatre millions de personnes

L'État d'Assam a lancé un recensement pour lutter contre l'immigration illégale depuis le Bangladesh voisin. Plus de 30 millions de personnes ont demandé à figurer sur ce registre, mais un peu plus de quatre millions n'ont pas été retenues.

Quatre millions de personnes pourraient être déchues de leur nationalité dans l'État d'Assam, dans le nord-est de l'Inde. Pour ce faire, les autorités, qui disent vouloir lutter contre l'immigration illégale depuis le Bangladesh voisin, ont présenté, lundi 30 juillet, un projet de registre national des citoyens. Celui-ci entend recenser les habitants de l'État d'Assam qui ont été capables de prouver que leur présence remontait à avant 1971, année où des millions de personnes en provenance du Bangladesh s'y étaient réfugiées en pleine guerre d'indépendance.

Un projet pour s'en prendre aux musulmans ?

Plus de 30 millions de personnes avaient demandé à figurer sur cette liste, mais un peu plus de quatre millions n'ont pas été retenues. D'après un responsable local, les personnes qui ne figurent pas sur ce registre pourront faire appel selon "une procédure dûment établie" à partir du 30 août. Et la liste définitive de l'état-civil doit être bouclée en décembre.

Des craintes se sont manifestées de voir les nationalistes hindous, au pouvoir depuis 2016, s'en prendre à la minorité musulmane, qui représente près d'un tiers de la population. Des organisations de défense des droits de l'homme ont fustigé ce projet, estimant qu'il rappelait le sort tragique des Rohingyas, devenus la plus grande population apatride du monde après avoir été privés de leur nationalité birmane.