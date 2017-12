L'Inde devrait dépasser la France et le Royaume-Uni et devenir la cinquième puissance économique mondiale en 2018

Et si l'Inde s'apprêtait à dépasser le Royaume-Uni et la France, parmi les grandes puissances économiques mondiales ? C'est ce qu'affirme un rapport du Centre for Economics and Business Research (CEBR), publié (lien en anglais) mardi 26 décembre.

Selon le classement annuel du cabinet britannique, l'Inde devrait devenir la cinquième puissance économique mondiale en 2018, devant l'Hexagone, qui arrive sixième, et le Royaume-Uni, septième. Actuellement au septième rang, l'économie indienne devrait même atteindre la troisième place en 2032, selon les estimations de cet institut basé à Londres (Royaume-Uni).

"Malgré quelques revers passagers, l'économie indienne est en mesure de rattraper celles de la France et du Royaume-Uni en 2018. Elle les dépassera toutes les deux pour devenir la cinquième puissance économique en termes de dollars", assure Douglas McWilliams, le vice-président du CEBR.

Les pays asiatiques en tête

L'économie indienne a été ralentie au cours du premier trimestre, du fait du retrait brutal de la circulation des billets de banque de grande valeur en novembre 2016, et le lancement d'une réforme fiscale. Mais la croissance, descendue à 5,7% au deuxième trimestre, est remontée à 6,3% au troisième trimestre.

Selon le CEBR, trois des cinq plus grandes économies de la planète seront asiatiques en 2018 : il s'agira de la Chine, deuxième puissance économique mondiale derrière les Etats-Unis, du Japon, qui arrive troisième, et de l'Inde. Les Etats-Unis pourraient même être dépassés par la Chine en 2032, poursuit le rapport du CEBR.