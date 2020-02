Inde : une solution contre les klaxons intempestifs

Bienvenue dans la capitale mondiale du klaxon : Bombay (Inde). Pour remédier à ce fléau bruyant, la police de la ville s'est montrée très créative en tournant une vidéo décalée. "Ici, tout le monde klaxonne, même lorsque le feu est rouge. Peut-être qu'ils pensent qu'en klaxonnant, le feu deviendra vert plus vite", commente un policier dans la vidéo.

Plus vous klaxonnez, plus le feu reste rouge

La police de Bombay filme et raconte l'installation de sonomètres aux feux rouges les plus embouteillés. Si le niveau sonore atteint plus de 85 décibels, le feu reste rouge 90 secondes de plus. La conclusion s'affiche en toutes lettres. Plus vous klaxonnez, plus vous attendez. Le succès est énorme, la vidéo a été visionnée plus de trois millions de fois. À New Delhi, les habitants de la capitale voudraient eux aussi voir le niveau sonore baisser. Ils ont particulièrement apprécié la vidéo. "Cela va permettre aux conducteurs de s'habituer à arrêter de klaxonner, et surtout ils ne vont plus le faire sans raison", explique une habitante.

