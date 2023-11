Inde : traverser le pays d'ouest en est à bord de la ligne Mumbai-Calcutta

Toute la semaine, le 13 Heures vous fait découvrir des trains de légende. Jeudi 23 novembre, direction l'Inde, à bord de la ligne Mumbai-Calcutta qui traverse ce pays grand comme six fois la France d'ouest en est.

Chaque soir à Mumbai, un train historique, qui traverse l'Inde d'ouest, entre en gare. C'est l'un des trains les plus empruntés. Des milliers de passagers y embarquent chaque jour, pour un voyage de 2 000 kilomètres sur l'un des réseaux ferroviaires les plus étendus au monde. Ce train effectue une cinquantaine d'arrêts dans les États les plus peuplés de l'Inde. Pour rejoindre Calcutta depuis Mumbai, il faut compter 36 heures. En troisième classe, des centaines de voyageurs s'entassent. Créée sous l'Empire britannique à la fin du XIXe siècle, la ligne Mumbai-Calcutta était auparavant réservée aux colons anglais et à leurs domestiques.



Toute la société indienne se croise

Aujourd'hui, le train est accessible à tous, et les billets vont de 4 à 50 euros. Toute la société indienne se croise dans ces voitures. Rajesh Pathan traverse toutes les classes pour vendre du chai, un thé aux épices typiquement indien. Au cours de ces 36 heures de trajet, les passagers peuvent aussi se restaurer, et depuis quelques années, il est aussi possible de commander depuis son siège dans un restaurant, et de se faire livrer son plat sur le quai. L'Inde fait partie des rares pays au monde à proposer ce service. Un train qui permet aussi aux familles de se retrouver, dans ce pays grand comme six fois la France.