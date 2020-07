Inde : le train des Maharadjahs

23 wagons et 700 mètres de luxe, c’est l’un des trains les plus fastueux au monde : le Maharaja Express. Et comme son nom l’indique, il voyage à travers l’Inde. De New Delhi à Bombay, le train embarque ses voyageurs pour 2 000 km d’une croisière ferroviaire exceptionnelle. Une nuit à bord coûte près de 1 500 €. Le service doit être irréprochable.

De nouveaux paysages se dévoilent au rythme du roulis du train

C’est le jour du départ. Parmi la trentaine de passagers, Chris et Linda, un couple de retraités venus de la banlieue de Londres, découvrent leur nouvelle maison. De nouveaux paysages se dévoilent au rythme du roulis du train. Le premier arrêt s’effectue à Agra où trône le majestueux Taj Mahal de marbre blanc. Ensuite, le train s’arrête à Jaipur, la ville rose et son Palais des vents. Dans la nuit, le palace sur route rejoindra son terminus à Bombay.

