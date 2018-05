Inde : tempêtes de sable mortelles

Des vents de sable de plus de 130 km/h ont balayé plusieurs états du nord de l'Inde jeudi 3 mai. Dans le Rajasthan, des images impressionnantes de l'effondrement d'un marché permettent de comprendre à quel point la tempête a été violente. Celle-ci a également provoqué des incendies après la chute de pylônes électriques. Dans cette région touristique, les secours ont été vite débordés et les victimes sont nombreuses. "Tous les hôpitaux privés et publics sont en état d'alerte. Le gouvernement est mobilisé pour venir en aide aux blessés et aux sinistrés", a déclaré Rahul Prakash, chef de la police d'Alwar.

Les campagnes pauvres très touchées

New Delhi, la capitale de l'Inde, semble comme asphyxiée. Dans les campagnes plus pauvres, comme dans l'Uttar Pradesh, de nombreuses habitations n'ont pas résisté, même si les autorités demandent à la population de ne pas dormir dehors.

