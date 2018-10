Inde : les Bishnoïs, champions de l'écologie

Ils se considèrent comme les premiers écologistes au monde. En Inde, les Bishnoïs vivent en adéquation avec la nature. Chaque matin à l'aube, Khamu Ram distribue des graines aux animaux sauvages des environs. Il en offre particulièrement aux Shinkara, des petites gazelles en voie d'extinction, et à des antilopes qu'ils appellent "la vache bleue". Cet animal farouche et solitaire fuit généralement tout contact avec les Hommes. Il n'hésite pourtant pas à approcher les Bishnoïs.

Des défenseurs des animaux

Un privilège dont Khamu Ram est conscient. "Ça m'apaise et ça me rend heureux de les nourrir chaque matin. Je me sens utile parce que je viens en aide à des êtres vivants qui ont besoin de moi. Les Shinkara ont pratiquement disparu parce que les braconniers les tuent. Si on ne fait pas un effort, il n'y aura pratiquement plus de gazelles dans le pays".

