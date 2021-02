Inde : la rupture d'un glacier dans l'Himalaya provoque la crue d'une rivière, au moins trois morts et 150 disparus selon la police

Les autorités craignent un bilan bien plus lourd. Au moins trois personnes ont été tuées et 150 portées disparues après la crue d'une rivière dans le nord de l'Inde, provoquée par la rupture d'un glacier dans l'Himalaya dimanche 7 février, a annoncé la police.

"Nous avons localisé au moins trois corps dans le lit dans la rivière. Notre dernier bilan porte le nombre de disparus à 150. Et il y a 16 ou 17 personnes coincées dans un tunnel", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police de l'Etat de l'Uttarakhand. La rupture du glacier a eu lieu dans le district de Chamoli.

Selon le directeur général de la police, cité par le quotidien The Hindu (lien en anglais), entre 50 et 100 ouvriers font partie des personnes portées disparues après cette crue, qui a touché le barrage de Rishi Ganga. Des images, diffusées notamment sur les réseaux sociaux, montrent la rivière Alaknanda sortir de son lit et la crue emporter une partie du barrage sur son passage.

#Glacier breaks off at Joshimath in #Uttarakhand's Chamoli district, causing flash flood in Dhauli Ganga and endangering people. Video: ITBP



Live updates: https://t.co/UhVrjhBNJD pic.twitter.com/6weK2s8K5a — The Hindu (@the_hindu) February 7, 2021

A glacier breach in Uttarakhand's Chamoli district on Sunday has flooded the Dhauli Ganga river, Joshimath. Alert has been issued for Srinagar, Rishikesh and Haridwar districts of Uttarakhand.

Hundreds of ITBP men rushed for rescue.#UserGenerated #Joshimath #Uttarakhand #Glacier pic.twitter.com/tt99dTcbaw — IndiaToday (@IndiaToday) February 7, 2021

Le ministre en chef de l'Etat de l'Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat, a indiqué sur Twitter que la rivière était désormais plus stable. "La rivière est à un mètre au-dessus du niveau de danger mais le courant diminue", a-t-il expliqué.

Dans l'Etat voisin de l'Uttar Pradesh, les districts proches du Gange ont été placés en alerte après la rupture du glacier et la crue de la rivière Alaknanda.