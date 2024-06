Inde : la collision entre un train de passagers et un convoi de marchandises fait au moins sept morts

Au moins sept personnes ont été tuées, lundi 17 juin, dans l'est de l'Inde, après une collision entre un train de passagers et un convoi de marchandises à Phansidewa, dans l'Etat du Bengale occidental. La police locale fait également état de "39 passagers admis dans un hôpital pour blessures". Des images diffusées par des médias indiens montrent des épaves enchevêtrées de wagons renversés sur le côté et l'un d'entre eux propulsé vers le ciel, en équilibre précaire sur un autre. Les secours fouillent les wagons tordus et déformés par la violence du choc pour s'assurer que d'autres corps ne sont pas coincés à l'intérieur.

Alors que l'Inde a connu un grand nombre d'accidents de train meurtriers dans son histoire, le Premier ministre, Narendra Modi, a présenté ses condoléances à "ceux qui ont perdu leurs proches", dans un message sur les réseaux sociaux, ajoutant que "les opérations de secours sont en cours". La ministre en chef de cet Etat situé dans l'est de l'Inde, Mamata Banerjee, a de son côté qualifié cet accident de "tragique". "Des médecins, des ambulances et des équipes de secours ont été dépêchés sur place", a-t-elle écrit.